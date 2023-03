La formazione della Juve di tutti i tempi fatta da ChatGPT: vi convince?

La ChatGPT, una intelligenza artificiale, ha svelato la top 11 della Juventus di sempre. A rivelarlo è stata Sky Sport che ha spiegato come l'IA in questione sia "capace di simulare i comportamenti umani" e alla quale "si può chiedere di tutto". Proprio per questo si è passati a chiedere "una formazione "oggettiva" attraverso statistiche e vittorie che hanno permesso di tirare fuori quella che, secondo ChatGPT, risulta essere la formazione più forte di sempre della Juventus.