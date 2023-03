“Vi racconto com'è sfidare Vlahovic“: la rivelazione dell'ex compagno

Non è nel suo miglior periodo, ma Dusan Vlahovic rimane uno degli attaccanti più pericolosi della Serie A. Sicuramente uno dei punti di forza del serbo della Juventus è la forza fisica, che gli permette di mettere molto in difficoltà i difensori avversari. Ma alcuni hanno già preso le misure per affrontarlo, e uno di questi è Igor , suo ex compagno alla Fiorentina.

Vlahovic, le parole di Igor sull'attaccante della Juve

Queste le parole del difensore ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina: "Per un difensore essere forte fisicamente aiuta tanto. A me aiuta. Non lavoro in palestra per avere un bel fisico, ma perché mi aiuta a giocare contro gli attaccanti più forti. Per me è un vantaggio. Per esempio, nel 3-2 a Napoli lo scorso anno contro Osimhen, o contro Vlahovic, sono sfide in cui il mio lavoro fisico mi ha aiutato tanto".