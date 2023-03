Juve, McKennie prova a convincere il Leeds: prestazione super

Weston McKennie è stato il protagonista assoluto nella sfida giocata nella notte tra Stati Uniti e Grenada. La partita era valida per la League A della Concacaf Nations League ed è terminata con il punteggio di 7-1 in favore della nazionale a stelle e strisce.

Juve, McKennie prova a convincere il Leeds

Il centrocampista di proprietà della Juventus ha realizzato una doppietta, siglando il terzo e quarto gol del match. Una prestazione che non sarà di certo passata inosservata in Inghilterra, dove il Leeds sarà chiamato a decidere se confermare Mckennie a fine stagione. Un eventuale riscatto porterebbe ben 34,5 milioni di euro nelle casse della Juve. Una cifra sicuramente importante per la prossima sessione di calciomercato estiva.