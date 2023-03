Chi è Sekulov: il nuovo talento della Juve che ha convinto Allegri

Fagioli, Miretti, Iling-Junior, Soulé, Barrenechea ... In un periodo difficile come quello attuale, la Juventus ha fatto affidamento sui propri giovani . La linea verde si è rivelata una scommessa vincente e ora sempre più ragazzi del vivaio riescono a dire la loro anche in prima squadra. A questa lista potrebbe aggiungersi anche Nikola Sekulov . L'attaccante classe 2002 della Next Gen continua a segnare ed è già stato convocato da Allegri .

Sekulov: veterano delle giovanili della Juve e amico di Kulusevski

Origini macedoni, ma di nazionalità italiana. È un veterano delle giovanili della Juventus. Infatti è arrivato a Torino quando aveva 14 anni dopo esser cresciuto tra Piacenza e Parma. Fin da subito si afferma come uno dei talenti più cristallini dei giovani bianconeri. Segna valanghe di gol fin dall'Under-17. Con l'arrivo vincente in Primavera, iniziano anche i primi allenamenti con la prima squadra agli ordini di Sarri. Il primo a cercare di metterlo a suo agio è Mario Mandzukic, stessa lingua e stesso spirito balcanico.

A proposito di Balcani. Parma, Macedonia, Juve...In maniera inevitabile torna in mente Dejan Kulusevski. I due sono molto amici dopo che il fratello di Nikola giocava insieme a lui nella nazionale macedone. L'esterno, ora al Tottenham, prima di firmare aveva chiesto proprio a Sekulov com'era l'ambiente bianconero. Descrizione più che esaustiva.

La Next Gen e la prima convocazione nel Derby d'Italia

Sekulov esordisce in Serie C con la Next Gen nella stagione 2021/2022 ed è una colonna dell'attacco di Zauli, ben 41 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia. Ma questo in corso sembra l'anno della svolta: il gol contro il Mantova porta i suoi gol stagionali a 5 finora (record personale). L'ultima rete è quella speciale: esulta per metà come Ronaldo con l'iconico eu estou aqui, poi a braccia conserte come Mbappè. Lo stesso Ronaldo che vedeva spesso agli allenamenti con la prima squadra. Anche Allegri si è accorto di lui. Tanto da convocarlo in prima squadra per il Derby d'Italia contro l'Inter. La Juve ha il nuovo talento già in casa.