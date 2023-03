Juve, le condizioni di Chiesa dopo la visita in Austria

Uscito dolorante dal campo durante il Derby d'Italia contro l'Inter, Federico Chiesa in mattinata si è recato in Austria per svolgere una visita di controllo. Appuntamento preso per verificare il recupero del ginocchio sinistro al quale si era infortunato un anno fa e per valutare proprio le condizioni dopo i fastidi accusati al ginocchio destro. Per quest'ultimi si era già sottoposto a degli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni.