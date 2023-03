Juve, Rabiot esalta l'esperienza in bianconero: ecco cosa ha detto

Ottantuno minuti in campo per Rabiot nel corso del match vinto dalla Francia contro l'Irlanda grazie a un gol realizzato da Pavard. La nazionale transalpina ha ottenuto il secondo successo consecutivo, con il centrocampista bianconero che adesso farà ritorno in Italia per mettersi a disposizione di Allegri in vista degli impegni tra campionato e coppe.