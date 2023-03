Scanavino: "Processo Juve? Ci difendiamo serenamente"

La Juve si prepara ad affrontare il mese di aprile, che sarà fondamentale per le sorti del club, sia per gli impegni calcistici che per quelli extra-campo. Sabato alle 20:45 è in programma la gara contro il Verona, la prima di Serie A dopo la sosta nazionali. Sarà poi il turno delle semifinali di andata e ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, e in mezzo i quarti di Europa League con lo Sporting Lisbona. Un mese pieno di impegni, anche dal punto di vista giudiziario: il 19 aprile la Juve si troverà al Collegio di Garanzia del CONI per il ricorso contro la penalizzazione di 15 punti in campionato. Maurizio Scanavino, Direttore Generale del club bianconero, ha affrontato questi temi in un'intervista.