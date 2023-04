Juve-Verona, le pagelle: Locatelli ispira

Allegri (all.) 6,5

Testa al Verona ma almeno un occhio già all’Inter. Nonostante le assenze, tante e pesanti, lascia in panchina pure Kostic e Vlahovic oltre a Di Maria. E alla fine porta a casa i tre punti, gestendo al meglio le forze di tutti: non incanta, ma più di così forse non poteva ottenere. Lasciando di nuovo il finale a Landucci...

Szczesny 7

Miracoli non ne servono, ma si fa sempre trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa. Nella è provvidenziale in uscita bassa, perfetto quando neutralizza il tiro da fuori di Terracciano.

Gatti 6,5

Sembra un giocatore diverso da quello in difficoltà per più di mezza stagione. Da Friburgo in poi si è dimostrato da Juve.

Bremer 6

Guida la difesa con fisico e personalità, ma si divora da due passi il gol che avrebbe chiuso la partita nei minuti finali.

Danilo 6

Non sempre precisissimo, una sua punizione da limite finisce sulla schiena di Depaoli e poi sulla traversa.