Juve, Sekulov racconta la partita contro l'Inter: "Con Chiesa e Pinsoglio..."

L'emozione delle prime volte e la possibilità di farsi strada nel calcio dei grandi: Nikola Sekulov è ancora all'inizio del suo percorso nella Juve - con cui gioca in Serie C tra le file della Next Gen -, ma vuole dare molto alla causa bianconera. In un'intervista ai canali ufficiali del club, l'esterno classe 2002 ha raccontato un retroscena risalente al giorno della sua convocazione in prima squadra per la partita contro l'Inter: "Ho fatto la rifinitura al mattino con la Next Gen ma mi hanno detto che al pomeriggio dovevo andare con la prima squadra. Un po' ci speravo ad andare a giocare una gara così calorosa. A fine allenamento mister Allegri mi ha detto che mi avrebbe portato a San Siro. Ero davvero emozionatissimo. Anche il Team Manager me l'ha detto e mi ha fatto i complimenti".