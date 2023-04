Juve e carta Covisoc: ecco la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso Figc

Il ricorso della Figc è stato dichiarato "improcedibile"

Il Consiglio di Stato aveva obbligato la Procura Federale, al termine dell'udienza dello scorso 23 marzo, di far visionare ai legali della Juventus la Carta Covisoc, avallando quanto detto in precedenza dal Tar. Il ricorso della Figc contro questa decisione è stato respinto quest'oggi dal Consiglio di Stato, il quale l'ha dichiarato "improcedibile". Di conseguenza, la Juve e i suoi legali, in particolar modo Paratici e Cherubini, potranno utilizzare la Carta Covisoc per rafforzare gli elementi della difesa.