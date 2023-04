Lapo Elkann chiarisce il proprio ruolo nella Juve: ecco cosa ha detto

È arrivato un nuovo tweet da parte di Lapo Elkann che ha voluto chiarire il proprio ruolo nei confronti della Juventus e della Ferrari . L'imprenditore, infatti, si è espresso in maniera chiara nei confronti di coloro che lo avrebbero contattato in tal senso.

"Nella Juve non conto niente"

Lapo, infatti, scrive che "per vostra informazione, Juventus e Ferrari non mi scrivete più. Non ho ruolo, non decido, non conto niente, ma le amo". Questo il tweet che ha avuto anche diverse reazioni da parte degli utenti, con la maggior parte che hanno avuto parole positive nei confronti dell'imprenditore.