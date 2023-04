Juve-Inter, Handanovic ha offeso Cuadrado? La ricostruzione del gesto

La reazione di Cuadrado dopo possibili insulti

Ma cosa ha scatenato la reazione di Cuadrado? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Handanovic avrebbe pronunciato un'offesa rivolta alla madre di Cuadrado, scatenando quindi la reazione che è sfociata con un pugno al volto del portiere dell'Inter. A raccontarlo sono stati gli altri giocatori della Juventus presenti in campo, interpellati per avere più dettagli sulla vicenda. Ovviamente si prevede una squalifica per entrambi, con Cuadrado che rieschia tre giornate in Coppa Italia, con la Juventus che potrebbe fare appello all'attenuante della "reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui" che potrebbe far diminuire i turni di stop.