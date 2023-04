Caso Plusvalenze, la Procura indaga sull'affare Mandragora: "Stiamo valutando"

Il caso plusvalenze ancora al centro dell'attenzione. Questa volta però sul lato della Procura di Udine . Infatti l'ANSA ha reso note alcune dichiarazioni del procuratore Massimo Lia in merito all'operazione che aveva portato Rolando Mandragora all'Udinese . Il centrocampista era stato ceduto dalla Juventus nell'estate del 2018.

Affare Manragora, le parole del procurato sul caso che coinvolge la Juve

Queste le parole del procuratore: "Abbiamo ricevuto gli atti da Torino e al momento stiamo facendo le dovute valutazioni nel massimo riserbo. Ci riserviamo di fare qualsiasi altra comunicazione a tempo debito". Nelle stesse indagini, si vuole chiarire l'affare che ha coinvolto anche Mattia Compagnon, ora alla Juventus Next Gen e cresciuto nel vivaio dell'Udinese. Nel febbraio del 2021 era arrivato a Torino in prestito per poi essere acquistato a titolo definitivo al termine della stagione.