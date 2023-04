Plusvalenze, l'inchiesta si allarga: le nuove indagini e i club coinvolti

Il caso plusvalenze continua ad allargarsi. Tutto era iniziato dall'inchiesta della Procura di Torino , per passare a quelle di Roma e Tivoli. Ora altre 3 procure hanno preso in consegna le indagini, ovvero Cagliari, Genova e Bologna . Ora il rischio è quello che sempre più procure possano intervenire sul caso.

Juve, caso plusvalenze: le operazioni su cui stanno indagando

L'affare che la Procura di Bologna sta esaminando è quella del passaggio di Riccardo Orsolini dalla Juventus ai rossoblù per 15 milioni di euro dopo un anno e mezzo di prestito. Mentre quella di Cagliari si è concentrata sull'arrivo di Alberto Cerri in Sardegna sempre dal club bianconero., che con quell'operazione ha generato una plusvalenza di 8/9 milioni. Cagliari coinvolta anche in un caso che è arrivato fino in Corsica: infatti la Procura di Ajaccio sta indagando sul passaggio dei fratelli Tramoni dall'Ajaccio al Cagliari. Sul fronte Genova invece l'indagine è più corposa con ben tre affari sotto la lente della Guardia di Finzanza che sta indagando sui conti della Sampdoria. Sarebbero le operazioni riguardanti Audero, Peeters e Mulè.

Il caso Mandragora

Anche la Procura di Udine sta pensando di aprire un fascicolo sul caso plusvalenze. "Abbiamo ricevuto gli atti da Torino e al momento stiamo facendo le dovute valutazioni nel massimo riserbo. Ci riserviamo di fare qualsiasi altra comunicazione a tempo debito": queste le parole del procuratore. Le indagini riguarderebbero l'operazione che ha portato Rolando Mandragora dall'Udinese alla Juventus. Si vuo,e chiarire anche l'affare che ha coinvolto Mattia Compagnon, centrocampista della Juventus Next Gen ex Udinese. Nel febbraio del 2021 era arrivato a Torino in prestito per poi essere acquistato a titolo definitivo al termine della stagione.

Lo scambio Spinazzola-Pellegrini

Per quanto riguardano invece le Procura di Roma e Tivoli, le indagini si sono soffermate sullo scambio che ha portato Spinazzola alla Roma e Luca Pellegrini alla Juventus. Gli inquirenti stanno analizzando i pc e i cellulari degli esponenti coinvolti, specialmente una conversazione tra due dirigenti bianconeri proprio su questo affare.