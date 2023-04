Lazio-Juve, Fagioli si dispera dopo l'errore: ecco cosa ha detto

Tutta la disperazione di Fagioli dopo l'errore commesso nel corso di Lazio-Juve. Il centrocampista bianconero non è riuscito a capitalizzare una grande azione individuale di Chiesa , spedendo alta la palla del possibile 2-2.

"L'ho presa male" e Pinsoglio lo rincuora

Pochi minuti dopo l'errore, Fagioli è stato sostituito da Miretti per poi dirigersi in panchina con grande rammarico. A consolarlo è stato Pinsoglio, con Fagioli che ha più volte sottolineato "l'ho presa male", evidenziando la propria delusione per il mancato gol del pareggio.