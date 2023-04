Del Piero tra il ritorno alla Juve e il -15: "C'è questa possibilità..."

È un Alessandro Del Piero a cuore aperto quello che ha parlato nel corso della serata di Champions ai microfoni della CBS. L'ex capitano bianconero è stato stuzzicato da Henry sul possibile ritorno alla Juventus: "Quando lo vedo a Torino e vedo quello che il pubblico fa per lui, so l'importanza di quest'uomo per la Juventus e penso che quello debba essere il suo posto". Un apprezzamento a cui Del Piero ha risposto con chiarezza: "Ci sono tante voci ogni volta che torno allo Stadium, non sono qui per dire sì o no, il mio cuore è ancora lì e guardo sempre tutto quello che riguarda la Juve da un punto di vista diverso, cercando di mettere da parte l'emotività anche se è dura. Non credo che puoi pensare un ruolo solo per te stesso ma costruire un team perchè ci sono tante cose da fare in un club".