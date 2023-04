Convocati Juve, dai social piovono commenti ironici su Pogba

La Juve ha reso noti i convocati per la partita contro il Sassuolo, match valido per la 30esima giornata di Serie A. Ci sono tre novità rispetto alla partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona e si tratta di nomi appartenenti alla Next Gen: oltre a Iling-Junior e Soulè, ormai entrati pienamente nel giro della prima squadra, si aggiunge anche il difensore Barbieri, già convocato da Allegri in Champions League e Serie A. Tornano quindi tra i convocati questi tre giovani, che la scorsa settimana erano stati impegnati nella finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra l'Under 23 della Juve e il Vicenza. Presenti anche Pogba, Vlahovic e Szczesny, rimasto in dubbio fino all'ultimo dopo il malore accusato in Europa League. Forfait per Kean, già annunciato da Allegri in conferenza stampa.