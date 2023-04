Juve, Allegri punta su Barbieri: alla scoperta del giovane esterno

Vista l'assenza per infortunio di Mattia De Sciglio ed i tanti impegni ravvicinati per Cuadrado, Massimiliano Allegri starebbe pensando di puntare su Tommaso Barbieri nella partita contro il Sassuolo . Il giovane esterno destro si è messo in luce con la maglia della Juventus Next Gen .

Juve, chi è Tommaso Barbieri

Il classe 2002 non è certo un nuovo arrivato alla Continassa, visto che spesso viene aggregato alla prima squadra per allenamenti e partite. Per lui è anche già arrivato l'esordio "tra i grandi" nella sfida di Champions League contro il PSG di Messi e Mbappé a novembre. Una partita che ormai significava poco dal punto di vista della qualificazione, ma che ha permesso di lanciare anche un altro giovane come Bannarechea. Se l'argentino ha già collezionato diverse presenze da titolare, per Barbieri quella contro il Sassuolo potrebbe essere la prima in assoulto. L'esterno era arrivato in bianconero dal Novara nel settembre 2020 per una cifra vicina ai due milioni di euro. Un investimento importante per un ragazzo così giovane, ma che si era reso necessario vista la concorrenza dell'Atletico Madrid. Dopo Fagioli e Miretti, vedremo dunque se un altro prodotto della Next Gen saprà conquistare Allegri già nella sfida del Mapei in programma alle 18.