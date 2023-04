Allegri consola Fagioli: "Non è colpevole della sconfitta. Pogba? Oggi meglio"

Il gol di Defrel sancisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Juventus . Il Sassuolo vince di misura e perde "il secondo posto sul campo", come più volte ribadito da Allegri. L'allenatore bianconero nel post partita è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Le due facce della Juve? Sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare. Una partita fatta non bene per 60 minuti, abbiamo reagito dopo lo schiaffo . Avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e 9 punti, così non è stato".

Juve, le parole di Allegri

Una partita provante per i giocatori della Juventus, specialmente per Fagioli, che con un rinvio sbagliato a provocato il gol decisivo dei neroverdi. "Le lacrime significano che è un ragazzo responsabile, ha fatto un errore ma non è colpevole della sconfitta, siamo tutti responsabili".

Qualche parola anche per Pogba: "In questo momento non è nella condizione ideale per fare una partita di 90 minuti, ma rimane un giocatore forte. Il ginocchio sta rispondendo bene, vediamo. Oggi meglio dell'ultima volta, poi vediamo tutti che è diverso. Dobbiamo solo stare zitti, tirare fuori le energie che abbiamo per passare con lo Sporting e fare bene con il Napoli".

Qualche battuta anche sulla sentenza e i giocatori ancora non al meglio. "Penalità? Le mie sensazioni contano ben poco. Abbiamo giocatori che stanno riprendendo la condizione, come Chiesa. Non è un alibi o una scusante, abbiamo avuto delle disattenzioni come quella sul gol in occasione di un calcio d'angolo".