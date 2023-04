Settimana cruciale per la Juve: tutte le tappe tra campo e udienza

È una settimana cruciale per la stagione della Juventus . Il mirino del club bianconero è tutto rivolto all'udienza di mercoledì presso il Collegio di Garanzia del Coni che discuterà sulla penalizzazione inflitta alla Juve per il caso plusvalenze. Potrebbe arrivare il totale annullamento, con la truppa di Allegri che si troverebbe al terzo posto in classifica, a due punti dalla Lazio e con un vantaggio di tre punti sulla Roma. Viceversa, con una conferma del -15, dopo le recenti sconfitte con Lazio e Sassuolo, il sogno di ottenere la qualificazione in Champions dovrà passare per forza di cose dall'Europa League .

Obiettivo Europa League

La Juve, infatti, giovedì sarà in campo in Portogallo per affrontare lo Sporting Lisbona per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Con un risultato positivo (basterebbe anche il pareggio), i bianconeri accederebbero direttamente in semifinale dove troveranno una tra Manchester United e Siviglia. In caso di mancata restituzione dei 15 punti, l'eventuale vittoria dell'Europa League garantirebbe, come detto, la partecipazione alla prossima Champions. La settimana si chiuderà domenica con il big match dell'Allianz, contro un Napoli che si sta avviando verso la conquista del terzo scudetto. È una gara molto importante perché la Juve è reduce da due sconfitte consecutive, con il trend che Allegri vuole necessariamente invertire al di là di quello che sarà l'esito dell'udienza di mercoledì.