La Juve sotto stress

TORINO - Una stagione come quella attuale, lascia inevitabilmente il segno. E ora, anche o soprattutto, a livello mentale iniziano a susseguirsi gli indizi che possono far capire come la Juve (in quanto squadra) stia pagando sempre di più la pressione di mesi senza precedenti. Prima la falsa partenza e quella crisi tecnica che ha portato all'eliminazione anticipata dalla Champions. Poi la rivoluzione societaria, mentre fuori dalla Continassa si ponevano le basi per una lunghissima stagione di battaglie extra-campo tra giustizia ordinaria e quella sportiva. Con quel -15 in classifica che è piombato sulle spalle dei giocatori bianconeri a gennaio in attesa di capire cosa potrà cambiare dopo l'udienza di domani del Collegio di Garanzia del Coni, aspettando gli effetti del secondo filone di indagini e quello condotto dalla Uefa. È successo di tutto e ancora non è finita, come se una stagione ricca di infortuni (tanti e pesanti) e con la novità del Mondiale a novembre non fosse sufficientemente condizionante.