Calvo, commento a caldo sulla sentenza: “Ecco cosa ne penso”

Juve, Calvo commenta la sentenza

Calvo ha commentato così la momentanea restituzione dei 15 punti in classifica: "Sono state due giornate intense, ma adesso siamo concentrati solo sulla partita. La sentenza è arrivata tardi, ma l'abbiamo vissuta con serenità. C'è rammarico perché il ricorso dell'ex Presidente Agnelli, di Paratici, di Cherubini e di Arrivabene non è stato accolto. Siamo comunque soddisfatti perché parte del cda, tra cui Nedved, ha visto accolto il ricorso. Adesso la classifica che non è più sub judice per noi e per chi compete contro di noi. Siamo convinti di aver sempre operato nel giusto, questa convinzione rimane al netto delle decisioni di oggi. Ora aspettiamo solo le motivazioni".