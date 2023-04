Juve, Allegri e il dubbio Bremer: ecco le alternative al brasiliano

Neanche il tempo di festeggiare l'accesso alle semifinali di Europa League che la Juve è già proiettata al big match di domenica con il Napoli . Questo pomeriggio, i bianconeri hanno svolto un lavoro di scarico alla Continassa . Non sono mancati dei momenti sorridenti, come il siparietto tra Pinsoglio e Cuadrado . Allegri tiene alta la concentrazione, ma dovrà valutare dei possibili cambi di formazione .

Bremer in dubbio, scalpitano Bonucci e Rugani

Il tecnico, infatti, sta valutando la condizione di Bremer che è uscito malconcio dalla sfida con lo Sporting Lisbona. Il centrale difensivo è stato sostituito al 73' a causa di un infortunio e al momento risulta difficile che possa riprendersi in così breve tempo. Allegri sta pensando alle alternative, con la possibilità di vedere uno tra Bonucci e Rugani nel pacchetto arretrato al posto del brasiliano. Le scelte di formazione saranno condizionate anche dall'impegno di Coppa Italia del prossimo 26 aprile, quando la Juve si recherà in casa dell'Inter per il ritorno delle semifinali dopo il tumultuoso 1-1 dell'andata.