Juve, Zeman sulla sentenza: "Cose che si ripetono, non è normale"

Sentenza Juve, le parole di Zeman

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sui punti alla Juve non mi sbilancio, sono cose che si ripetono e non è normale". Dopo l'addio al Foggia al termine della scorsa stagione, Zeman da qualche mese è sulla panchina del Pescara dopo essere subentrato a Colombo. Gli abruzzesi sono momentaneamente al terzo posto in classifica nel girone C di Serie C in attesa dell'ultima giornata.