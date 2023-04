Juve, Allegri: "Milik? Momento sbagliato per quel rigore"

La Juventus non riesce più a vincere in campionato. Dopo le tre sconfitte consecutive, arriva il pareggio contro il Bologna. Il gol di Milik, che già aveva sbagliato un rigore, risponde a quelli di Orsolini. Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la partita. "Una partita come questa una settimana fa l’avremmo persa. Vediamo le cose positive, su cosa dobbiamo migliorare. Iling ha fatto una cosa straordinaria sull'azione del gol, ma ha dieci partite in Serie A alla Juventus, è in fase di crescita. Nel finale non abbiamo attaccato due palle in area, nel primo tempo abbiamo rischiato su campo aperto. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio e manteniamo il vantaggio sulle inseguitrici. Martedì è importante".