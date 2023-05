Bologna-Juve, le pagelle: Schouten super, Chiesa frenato

Thiago Motta (all.) 6,5

Bravo. Ancora una volta permette alla squadra di giocare alla pari contro una big. Un po’ tardi l’inserimento di Zirkzee in attacco.

Skorupski 7,5

Sul primo tiro di Milik nel primo tempo è sicuro quanto fortunato (si ritrova in mano il pallone). Poi lo show: due interventi incredibili su Milik e un rigore parato.

Posch 6

Inizia spingendo come un forsennato, poi si calma. Non calcia via un pallone pericoloso e lì nasce il gol juventino.

De Silvestri (42’ st) 6

Pochi minuti, tutti di cuore.

Soumaoro 6,5

A parte un breve (ma significativo) momento di confusione, è sempre ultra attento e preciso.

Lucumi 6

Deve rimediare all’errore di Moro e commette un fallo da rigore scellerato e sfortunato (proprio sulla linea).

Kyriakopoulos 6

Avanti e indietro, su e giù, dribbling e scelte azzeccate. Ma qualche sbavatura c’è.

Cambiaso (21’ st) 6,5

Rientra dopo un lungo stop, e aiuta i compagni. E punge ogni volta che può.

Moro 5,5

Aggressività e grande senso del tempo, non arriva quasi mai in ritardo. Ma perde anche una palla sanguinosa che quasi rovina la serata.

Medel (36’ st) 6

Quando serve la grinta lui c’è.

Schouten 7,5

Valga un dato: quasi il novanta per cento di precisione nei passaggi. Ordine, pulizia, gestione.

Dominguez 6,5

Quando sta largo a sinistra, fa valere muscoli d’acciaio e grinta. E quando serve ci mette la fantasia.

Zirkzee (21’ st) 5

Un errore imperdonabile da meno di mezzo metro. Prova a riscattarsi, ma l’errore resta.

Orsolini 7

Subito reattivo, si conquista il rigore con una giocata delle sue (tiro eccellente: 7 rigori su 7 in carriera). Nel secondo tempo, con la fascia al braccio, striglia e dà la carica.

Barrow 6,5

Tanto impegno, ma spesso in avanti fa scelte sbagliate. Lodevole il gioco in ripiegamento, addirittura fino al vertice dell’area rossoblù.

Ferguson 6,5

Giocatore magnifico, capace di compiere la scelta giusta nove volte su dieci. Qualche volta non è appariscente.

Aebischer (36’ st) 6

Ha subito sui piedi la palla della gloria. Questione di precisione.