Bonucci fa festa: compleanno con la moglie e balletto social

TORINO - E sono 36. Leonardo Bonucci compie gli anni e festeggia trentasei primavere all'indomani del pareggio per 1-1 della sua Juventus sul campo del Bologna, gara alla quale ha assistito dalla panchina. Su Instagram il difensore bianconero ha ricondiviso tutti i messaggi di auguri che gli sono arrivati, postando soprattutto il reel di sua moglie, Martina Maccari, che ha dedicato al marito un video con un messaggio.

La festa

Torta a forma di 36, candeline fiammeggianti, occhiali da guest star e un sorriso enorme, così Bonucci ha fatto festa in famiglia. Sua moglie l'ha immortalato e ha pubblicato il video mentre Leo si diverte ballando, aggiungendo questa didascalia: "So che il sole deve tramontare per sorgere. Questo potrebbe essere il paradiso. Questo potrebbe essere il paradiso", alcuni versi della canzone "Paradise" dei Coldplay.