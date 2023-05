Juve, De Sciglio insultato dai tifosi. Poi il tweet d’affetto diventa virale

Il tweet della Juve diventa virale

Subito dopo l'infortunio, sui social sono comparsi degli insulti nei confronti di De Sciglio. L'astio di una frangia della tifoseria bianconera è riconducibile alle chat svelate in cui il calciatore parlava della manovra stipendi ai Pm. La Juve è subito corsa in difesa del proprio calciatore, pubblicando un Tweet con la scritta "Forza Mattia" che in poco tempo è diventato virale: molti tifosi, ma così come compagni di squadra e addetti ai lavori hanno "oscurato" gli insulti con tanti messaggi di stima e affetto nei confronti del difensore bianconero.