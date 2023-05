Ronaldo con la birra sulla pancia: l’immagine che evoca un suo ex compagno fa ridere i social

Cristiano Ronaldo che appoggia il braccio sulla pancia mentre beve una birra . Un'immagine che ha fatto scatenare il web. Nessuno immaginerebbe così il portoghese che da sempre è molto legato al fisico. Lo ha confermato il suo ex compagno al Manchester United, Rio Ferdinand, che scommette sulla sua forma anche quando CR7 smetterà di giocare. L'ex centrale dei Red Devils fa sapere che "martellerebbe" il suo ex compagno qualora Ronaldo decidesse di lasciarsi andare una volta detto addio al calcio giocato.

La battuta di Ferdinand su Cristiano Ronaldo

Nessuno immagina il campione ex Real esibire un fisico differente da quello al quale ci ha abituati in questi anni. Addominali perfetti, cura maniacale dei dettagli, senso di responsabilità. Ferdinand lo sa bene e per questo durante il suo podcast ha fatto una battuta, sulla birra, che ha scatenato il web. "Pagherei un sacco di soldi per vederlo bere birra con la mano sulla pancia".