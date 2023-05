Vlahovic solo dietro ad Haaland: la statistica che lo premia

Poco meno di due mesi, esattamente 773 minuti di gioco: da così tanto tempo Dusan Vlahovic non segnava in Serie A. E non che nelle altre competizioni fosse andato meglio, se non con la nazionale serba. Ma il gol contro il Lecce può ridare fiducia all'attaccante della Juve per questo finale di stagione. Intanto Vlahovic ha raggiunto un traguardo importante ed è sulle orme di Haaland.