Juve-Cremonese 2-0, le pagelle: Chiesa sfonda, Fagioli imprendibile

Allegri (all.) 6,5 Il secondo posto è ancora della Juve che prima non brilla e poi cresce e sfonda. Una vittoria meritata che dà energia per Siviglia.

Danilo 6

Turnover? Riposto? Termini sconosciuti. Attento a disinnescare il potenziale pericolo che passa dalle sue parti, è anche il primo ad accompagnare l’avvio della manovra.

Cuadrado 6

Pure per lui non c’è sosta e Juan, di certo, non si risparmia. Comprensibilmente però viaggia in controllo, un po’ con il freno a mano.

Barbieri (38’ st) sv

Una manciata di minuti con vista sul futuro.

Fagioli 7

Prende le misure con un assist morbido per Chiesa, poi rompe l’equilibrio con un destro secco sotto la traversa dopo aver avviato l’azione. Imprendibile da mezzala sinistra.

Paredes 6,5

Il passo non è da finale del Mondiale ma la qualità non si discute. Cuce gioco al suo ritmo cercando spesso la giocata in verticale, come quando apre il compasso per pescare Milik in area. Ci prova dal limite, deviato.

Rabiot 6,5

Neanche i buchi nella gamba eredità del Siviglia lo frenano: mezzala molto mobile che spesso si allinea con Paredes come doppio play. Per due volte vicino al gol.

Chiesa 7

Quarta da titolare in campionato per Federico che, largo a sinistra, diventa presto l’uomo in più. Alza i giri del motore, provando sempre a creare superiorità e all’ennesimo spunto innesca il vantaggio di Fagioli.

Iling-Junior (21’ st) 6

Come contro il Siviglia, vivo, brillante e incisivo.

Pogba 6

Titolare a sorpresa a 390 giorni dall’ultima volta ma la maledizione continua: un paio di piroette, un tiro strozzato e poi il nuovo infortunio alla coscia sinistra.

Milik (24’) 6,5

Cerca il gol in tutti i modi, pochi millimetri di fuorigioco gli negano la gioia. Entra nel raddoppio di Bremer.

Kean (38’ st) sv

Un destro a lato.

Vlahovic 5

Dusan si danna l’anima ma non trova lo spunto che servirebbe, così esce ancora una volta a capo chino.

Di Maria (21’ st) 6,5

Fideo d’autore: pesca alla sua maniera prima Milik poi Rabiot e sono pericoli.