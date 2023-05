Pogba, incognita futuro alla Juve? Ecco cosa ha detto l'agente Pimenta

Il nuovo infortunio di Pogba , rimediato nel corso del match giocato dalla Juventus contro la Cremonese , ha fatto terminare in anticipo la tormentata stagione del centrocampista. Dopo essere stato ingaggiato la scorsa estate, il Polpo non è mai riuscito a fornire il proprio contributo lungo tutto l'arco dell'annata a causa dei frequenti problemi fisici.

Nessun dubbio sul futuro di Pogba

La procuratrice di Pogba, Rafaela Pimenta, ha rilasciato una dichiarazione sul futuro del suo assistito a Rai Sport: "Succede, siamo tutti esseri umani e non possiamo controllare tutto quello che accade nel nostro corpo. Spero che possa uscire da questo periodo. Contratto con la Juve rspettato? Assolutamente, perché non dovrebbe?". Pimenta, quindi, non mette in dubbio il futuro di Pogba alla Juve, mettendo in risalto il contratto in essere che scadrà il prossimo 2026.