Commisso distrugge la Juve: attacchi durissimi a Vlahovic e Chiesa

La bordata di Commisso a Chiesa e Vlahovic

Tra questi ci sono anche Chiesa e Vlahovic, oltre a Bernardeschi, che hanno scelto di lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus: "Con queste squadre in Inghilterra è tutto quello complicato. Fanno come faceva la Juventus, pagavano giocatori di più di quanto valevano. E noi abbiamo perso giocatori come Chiesa, Vlahovic e Bernardeschi. Ma non vanno a Torino per la maglia, ma per i soldi. Squadre inglesi? Quelli del Chelsea hanno speso milioni per essere dodicesimi. Io almeno non ho speso nulla (ride ndr). In Premier hanno fatto una cosa incredibile. Quest’anno stiamo andando bene in Europa. Speriamo di vincere e andare avanti".