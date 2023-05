Giorgetti duro sulla Juve: “Falso in bilancio? Sequestrerei lo stadio”

Giorgetti duro sulla Juve: "Sequestrerei lo stadio"

Giorgetti ha poi proseguito: "Come battuta, in termini prettamente economici, se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché gli devo togliere i punti? Se io ragionassi come l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza gli sequestro lo stadio visto che è l'unica squadra che ha fatto lo stadio di proprietà. Gli creo un danno economico su quello. Siamo arrivati al punto che i tifosi tifano per questo o quel giudice sportivo. Siamo arrivati a livelli parossistici del sistema. Serve uno sforzo collettivo per rirpostinare un po' di correttezza nei comportamenti e nei commenti".