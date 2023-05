Palladino: "Se la Juve mi ha chiamato? Vi dico tutta la verità"

Palladino: "Se la Juve mi ha chiamato? Ecco la verità"

Nel corso della conferenza pregara in vista della sfida del Monza col Sassuolo, Palladino ha dichiarato: "Il presidente ha detto che mi cerca la Juve e spera che resti? Ringrazio il presidente Paolo Berlusconi per le belle parole ma se la Juventus mi avesse chiamato me lo ricorderei. Non è accaduto. Io vi dico sempre la verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. Personalmente sono concentrato sulla partita contro il Sassuolo".