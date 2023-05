Vlahovic dopo Siviglia-Juve: "Non esiste vittoria senza sconfitta. Mai arrendersi"

Gli erano bastati appena 58 secondi per segnare dopo che era entrato al posto di Kean . Ma il gol di Vlahovic ha solo illuso la Juventus nella semifinale di Europa League contro il Siviglia . La rimonta degli spagnoli con i gol di Suso e Lamela ha fatto male alla squadra di Allegri ( clicca QUI per gli highlights della partita ) e oggi l'attaccante serbo ha voluto lasciare una riflessione sul suo profilo Instagram.

Le parole di Vlahovic

Queste le sue parole pubblicate con una sua foto della partita contro il Siviglia mentre esulta per il gol: "Non esiste vittoria senza sconfitta. Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste gioia senza dolore. Non esiste arrendersi, mai!"

Siviglia-Juve, i record i Vlahovic

Un gol inutile per il risultato ma che ha riscritto alcuni record. Infatti la rete di Vlahovic dopo 58 secondi è la rete più veloce segnata da un giocatore subentrato della Juventus nell'attuale format sia di Europa League (dal 2009/2010) che di Champions League (dal 2003/2004). Inoltre è anche il gol più veloce segnato da un subentrato in questa edizione dell'Europa League.