Juve, la Procura apre un fascicolo per i cori razzisti a Lukaku: i dettagli

I cori razzisti contro Lukaku continuano a far parlare. La vicenda che risale alla semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter aveva già fatto scattare 171 daspo ai danni dei tifosi bianconeri . Ora la palla è passata anche alla Procura di Torino che ha aperto un fascicolo sulla questione.

La Procura di Torino contro i tifosi della Juve: l'accusa

L’accusa è di istigazione e propaganda all’odio razziale. Per risalire alle identità dei tifosi della Juventus che avevano intonato quei cori, sono stati utilizzati e analizzati i filmati e gli audio audio delle telecamere presenti per tutto l'Allianz Stadium. La Juventus si era subito resa disponibile a dare una mano alle forze dell'ordine per individuare gli autori del gesto.