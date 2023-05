Da Pogba a Paredes: Juve, come cambia il mercato con il -10

Non è stato soltanto il -10. Oltre la vicenda giudiziaria, c’è di più. La Juve si avvia a chiudere la seconda stagione di fila senza titoli e le ragioni del fallimento non risiedono soltanto nel macigno della penalizzazione e nelle discutibili tempistiche della giustizia sportiva. Il “togli-restituisci-togli” riguardo ai punti in classifica non può certamente essere archiviato come una situazione normale. Però il fallimento sportivo ha radici profonde che affondano nella scorsa stagione - in cui i bianconeri avevano perso due finali e agguantato il quarto posto in extremis - e che si sono sviluppate anche in questa annata disgraziata. Il bilancio dell’ultimo biennio , ad oggi, racconta di 28 sconfitte su 106 partite disputate in tutte le competizioni: sono state perse più di un quarto delle gare giocate (26,4%). Numeri non certo abituali a queste latitudini. Impossibile dimenticare le umiliazioni della porzione di stagione pre-Mondiale, con l’eliminazione dalla Champions, la sconfitta di Monza, i punti lasciati con Samp e Salernitana (al netto della svista del Var, naturalmente). E poi, alla ripresa, i tonfi con Napoli, Sassuolo ed Empoli.

Juve, ecco perchè il mercato è stato un flop

Troppo discontinuo il cammino, con problematiche di gioco, di atteggiamento e quindi di risultati, e che hanno anche una causa nel flop del mercato estivo. Allegri ha puntato con decisione su giocatori pronti per vincere e aggiungere esperienza e qualità: via libera quindi a Pogba e Di Maria, arrivati a parametro zero e ai prestiti di Paredes e Milik. In più due acquisti di peso, come Bremer e Kostic e la scommessa Gatti, rivelazione dello scorso campionato di B con il Frosinone. A conti fatti, le cose non sono andate secondo gli auspici: il mercato ha portato pochi e circoscritti sorrisi, con diversi protagonisti attesi che hanno deluso o non sono praticamente entrati in gioco. E’ il caso, quest’ultimo, di Pogba, che ha vissuto una stagione maledetta culminata nell’ultimo infortunio contro la Cremonese. Il riassunto dice: 10 presenze e solo 163 minuti in campo. Il francese resterà, anche perché blindato da un contratto pesante, e tutti alla Continassa sperano possa essere il primo acquisto per la prossima stagione. Le delusioni rispondono invece, a Di Maria e Paredes con un distinguo: il Fideo, dopo il successo al Mondiale, è tornato quello vero, regalando bagliori della sua classe soprattuto in Europa League. Bagliori, appunto, non certo continuità. Mentre Paredes si è limitato al minimo sindacale, risultando decisivo soltanto con il Lecce. Per entrambi non ci sarà spazio nella Juve del futuro, al contrario di coloro che hanno convinto. Vale a dire Bremer, tra i migliori a parte qualche passaggio a vuoto, Kostic, fondamentale con i suoi 11 assist, e Gatti. Ecco la sorpresa: Federico era il meno atteso e invece si è guadagnato chance e fiducia, aggiungendo due gol decisivi in Europa League. In dubbio, invece, Milik, un altro che ha avuto un impatto più che positivo: 9 gol in 37 presenze e un riscatto dal Marsiglia che deve essere ancora deciso.

Juve, le troppe ombre e le poche luci

Eredità del mercato della stagione passata sono invece Vlahovic e Chiesa: dovevano essere la base per il ritorno al successo ma hanno viaggiato a singhiozzo per mille vicissitudini. Federico, frenato dal gravissimo infortunio del gennaio 2022, ha impiegato oltre un anno a riemergere e ora guarda al prossimo anno per il rilancio definitivo. Dusan, invece, si è avvitato progressivamente in una crisi da cui ha faticato ad uscire: 14 gol per lui, inframmezzati da lunghi periodi bui. Ora per il bomber si apre il tema del futuro: sarà ancora il bianconero o, vista l’incertezza che avvolge la Juve, le sirene del mercato faranno la differenza? No, non è stato soltanto il -10...