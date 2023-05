Ronaldo si congratula con Pinsoglio con l'emoji del maiale: il messaggio

Scorrere tra i commenti sotto il post di Instagram di Pinsoglio dove annuncia il rinnovo con la Juve è la perfetta dimostrazione di quanto un terzo portiere conti all'interno di uno spogliatoio. Dai grandi campioni, come Di Maria, alle giovani promesse, come Iling-Junior: tutti hanno riservato un commento per il "Pinso". Anche ex juventini rimasti amici, come Cristiano Ronaldo.