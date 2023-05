La Juventus alle porte del limbo

La squadra italiana che ha vinto di più in Italia contro la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo: in altri tempi, sarebbe stato questo il sigillo di qualità assoluta in calce a Juve-Milan. In altri tempi, non oggi, per ciò che è successo e succederà in casa bianconera. In ambito rossonero, invece, i motivi di soddisfazione sono molteplici, nonostante la mancata finale di Istanbul, sfiorata dopo una semifinale Champions raggiunta a sedici anni di distanza dalla precedente. A corroborare il Milan c’è la qualificazione alla prossima edizione del massimo torneo europeo, comunque vicina anche in caso di sconfitta allo Stadium; c’è l’operazione Leao 2028, indice di programmazione del futuro; ci sono le rosee notizie di bilancio: il prossimo 30 giugno sono concrete le possibilità di chiudere l’esercizio in attivo, per la prima volta dopo diciassette anni, dove si dimostra che cosa voglia dire entrare o non entrare nell’eldorado Uefa. La Juve vive una situazione diametralmente opposta al Milan: è fra color che son sospesi e il riferimento virgiliano nell’Inferno dantesco si attaglia a una squadra e a una società nel limbo di ciò che accadrà, non soltanto negli ultimi centottanta minuti. Incombe il nuovo processo sportivo, fissato per il 15 giugno; l’Uefa è in agguato, l’esclusione dalle coppe europee oggi è incipiente, domani sarà minacciata, dopodomani ancora più temuta. Per non dire di De Laurentiis, il convitato di pietra alla rifondazione bianconera.