Leeds retrocesso, tifosi furiosi: McKennie sommerso di insulti in treno

ROMA - "Ciccione bastardo" è stato tra gli insulti meno pesanti rivolti a Weston Mckennie dai tifosi del Leeds dopo l'annata fallimentare del club. L'americano tornerà così alla Juve e ieri sera è stato visto su un treno visibilmente triste e contrariato, forse anche per colpa di alcuni tifosi che hanno continuato ad insultarlo per tutto il viaggio. Una seconda parte di stagione, dopo la parentesi del Mondiale, che per il centrocampista si è rivelata disastrosa sotto tutti i punti di vista: scarsa condizione fisica e retrocessione in Championship della squadra, che complica così pure i piani juventini perchè non potranno incassare i circa 35 milioni che erano previsti per il riscatto del suo cartellino. E adesso? Tornerà in bianconero, con la Juve che con probabilità opterà per un altro prestito. Intanto il padre John ha preso le sue difese, pubblicando un video su Twitter in cui dice: "Tutto il meglio per LUFC! Per coloro che hanno sostenuto Weston in un ambiente ostile. Avete il mio rispetto! Per coloro che non si ricordano che è uno sport di squadra, che vivano per combattere un altro giorno".