Lady Di Maria prova a farsi perdonare dai tifosi della Juve: cos'ha fatto

Lady Di Maria prova a farsi perdonare

Nelle scorse ore, Lady Di Maria ha pubblicato un'altra storia social, dove si vede in posa con le figlie nei pressi dell'Allianz Stadium. Nel testo, indirizzato all'attaccante argentino, si legge: "Nel bene, nel male, in tutto, però sempre fino alla fine. Ti amiamo Angel Di Maria". Ovviamente, non è passato inosservato il rimando al "fino alla fine" di marca juventina con annessi cuori bianconeri. Un modo per farsi perdonare?