Arthur lascia il Liverpool: il saluto social con destinazione Juve

Il saluto di Arthur al Livepool

Al termine del campionato di Premier League, Arthur ha salutato il Livepool con un post scritto su Instagram: "Mentre il mio contratto con il Liverpool sta per scadere vorrei ringraziare tutti (allenatori, giocatori e staff) per tutto il loro supporto durante la scorsa stagione. Voglio che sappiate che avrò un’eterna gratitudine per il club. I tifosi sono senza dubbio tra i più incredibili in tutto il mondo. L’emozione di una partita ad Anfield è davvero impressionante. Infine, vorrei ringraziare l’intera comunità di Liverpool e della regione per aver accolto la mia famiglia negli ultimi mesi. Avrò sempre bei ricordi dei giorni che ho vissuto qui. Buona fortuna per il futuro!".

Quante presenze ha maturato Arthur?

Arthur è sceso in campo soltanto due volte con il Liverpool, senza mai esordire in Premier League. In due occasioni, invece, ha rafforzato le fila della compagine under 21 dei Reds per tentare di riprendere la migliore condizione.