Bufera su Bandecchi, furia Gravina e inchiesta Figc: cosa è successo

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Stefano Bandecchi . Il presidente della Ternana , recentemente eletto anche come sindaco di Terni , ha commentato duramente la sentenza che ha interessato la Juve dopo il patteggiamento per il caso stipendi.

L'accusa di Bandecchi a Gravina, cosa è successo?

Bandecchi criticato le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, sottolineando che "Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò scusate io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi. Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni". Da quanto si apprende, Gravina avrebbe chiesto l'autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione".