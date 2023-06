Juve, grana McKennie: le rivelazioni di una star di Onlyfans sono virali

La breve esperienza al Leeds di McKennie non è stata semplice, peggiorata poi dalla retrocessione del club inglese in Championship . L'attaccante, che adesso tornerà alla Juventus, è stato preso di mira dai tifosi al termine della stagione . Ma c'è un altro episodio che ha fatto nascere nuove polemiche nei confronti del calciatore americano.

Il velenoso tweet di Astrid Wett. Cosa ha fatto McKennie?

Astrid Wett, famosa per quanto propone attraverso il proprio profilo Onlyfans, ha pubblicato su Twitter uno screen del proprio cellulare, in cui mostra la sfilza di like che McKennie ha messo alle sue foto. Il tutto corredato da un post abbastanza pungente: "Non c'è da stupirsi che abbia fatto una stagione di m***a, era troppo impegnato a iscriversi e ad apprezzare le mie foto". Ovviamente non sono mancati i commenti dei tifosi del Leeds che hanno criticato aspramente l'attaccante.