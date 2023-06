Juve, "il giovane più splendente": la Lega Serie A incorona Fagioli

Nicolò Fagioli è stato nominato come miglior under 23 del campionato di serie A. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social della Lega, con scritto: "Il giovane più splendente della stagione". Un riconoscimento di grande importanza per il centrocampista della Juventus, giunto al termine di un'annata tormentata per il club, ma che ha permesso al classe 2003 di mettersi in mostra nel migliore dei modi.