Juve, i convocati per l'Udinese: la decisione su Vlahovic

La Juventus si appresta a chiudere la stagione 2022/2023. Un'annata piena di complicazione che andrà a finire con l'ultima giornata di Serie A contro l'Udinese, Fischio d'inizio in programma per domenica 4 giugno alle ore 21. Intanto è stato diramato l'elenco dei giocatori a disposizione di Allegri per l'ultima di campionato.