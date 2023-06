Juve, i rimpianti di Gatti: "Una stagione dal sapore amaro"

Dopo la vittoria contro l'Udinese, per la Juve è arrivato ufficialmente il termine della stagione calcistica. Diversi suoi giocatori, tra cui Locatelli, hanno pubblicato dei messaggi su Instagram per tirare le somme sull'annata appena conclusa. Anche Gatti si è unito al coro dei suoi compagni, raccontando le gioie e le difficoltà della stagione: "Se non sfidi te stesso non puoi crescere. Puoi vincere o puoi perdere, ma non puoi rimanere immobile aspettando che qualcosa possa accadere. Non è stato facile essere catapultato in un ambiente dove l'unica cosa che conta è vincere. Un ambiente stupendo, come l’ho sempre sognato da bambino, ma allo stesso tempo pieno di pressioni. Unico al mondo".