Juve, Allegri docente a Coverciano: lezione agli aspiranti allenatori

La Figc ha ripercorso i successi di Allegri

La Figc, attraverso una nota stampa, ha anche ricordato i successi di Allegri: "Durante la sua carriera, Allegri è stato premiato per ben cinque volte con la Panchina d’oro. Ha ricevuto il riconoscimento del Settore Tecnico per la prima volta al termine della stagione 2007/2008, quando vinse la Panchina d’oro Serie C per il campionato alla guida del Sassuolo. Un anno più tardi ha vinto la Panchina d’oro – il riconoscimento dato al miglior allenatore della Serie A secondo il giudizio degli stessi colleghi tecnici – per la stagione al Cagliari. Quindi, per i campionati di Serie A 2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018, ha vinto la Panchina d’oro da allenatore della Juventus".