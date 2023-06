Marchisio ironico con Conte: "Scusa mister". Sorridono i tifosi della Juve

La risposta ironica di Marchisio

L'esperienza di Conte all'Arezzo terminò con una bruciante retrocessione in serie C, giunta al termine dell'ultima giornata che vide i toscani affrontare la Juventus. I bianconeri vinsero, nonostante fossero già promossi in serie A, condannando Conte all'epilogo più amaro. Un episodio che Marchisio ha ricordato su Instagram, dove ha risposto alla foto postata da Conte all'interno dello Stadio Città di Arezzo: "Ricordo bene quel campo. Scusa mister". Una risposta ironica che ha strappato più di un sorriso ai tifosi juventini.